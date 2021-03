Formula 1, team principal Alfa Romeo assente in Bahrain: è positivo al Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) A poche ore dall’inizio dei primi test pre-stagionali di Formula 1, l’Alfa Romeo ha comunicato che il proprio team principal Frederic Vasseur è risultato positivo al Covid-19 e quindi non sarà presente in quel di Sakhir. La positività è emersa in seguito ad un tampone di controllo giorni fa e sebbene un secondo test abbia dato esito negativo e Vasseur sia completamente asintomatico il numero uno dell’Alfa Romeo intende rispettare i protocolli e quindi lavorerà da casa nei prossimi giorni. I test pre-stagionali prenderanno il via domani e proseguiranno fino a domenica, con entrambi i piloti di ogni scuderia che avranno a disposizione tre sessioni ciascuno. Ad aprire le danze saranno rispettivamente Leclerc per la Ferrari, Bottas per la ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) A poche ore dall’inizio dei primi test pre-stagionali di1, l’ha comunicato che il proprioFrederic Vasseur è risultatoal-19 e quindi non sarà presente in quel di Sakhir. La positività è emersa in seguito ad un tampone di controllo giorni fa e sebbene un secondo test abbia dato esito negativo e Vasseur sia completamente asintomatico il numero uno dell’intende rispettare i protocolli e quindi lavorerà da casa nei prossimi giorni. I test pre-stagionali prenderanno il via domani e proseguiranno fino a domenica, con entrambi i piloti di ogni scuderia che avranno a disposizione tre sessioni ciascuno. Ad aprire le danze saranno rispettivamente Leclerc per la Ferrari, Bottas per la ...

