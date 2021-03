Fall Guys svela il gameplay della stagione 4 offrendoci un primo sguardo ai nuovi livelli futuristici

(Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre ad essere trasportato su Xbox e Nintendo Switch,: Ultimate Knockout sarà anche inviato nell'anno 4041 nella sua4 che si avvicina rapidamente. Sebbene la sua data di uscita esatta sia sconosciuta, un nuovo trailer mostra alcuni dei più grandi cambiamenti per il popolare gioco. In pieno stile, l'account Twitter del titolo hato la prima delle sette fasi in arrivo con la4, a quanto si dice, chiamata Skyline Stumble. Insieme alla rivelazione del nome, il postche includerà "Zone a bassa gravità, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons e Spicy Light Swingers". Alcune di queste funzionalità possono sembrare incomprensibili, ma il trailer ci offre un'anteprima di quello che offriranno. Leggi ...

