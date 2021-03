Fabrizio Corona torna in carcere, la madre piange distrutta. Urla e spintoni contro la polizia prima di salire in ambulanza: “Chi ha preso il mio cellulare” (Di giovedì 11 marzo 2021) In questo video pubblicato su Instagram, l’ennesimo di oggi, si vede Fabrizio Corona che, prima di essere portato al Niguarda per ferite lievi alla braccia e dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di rimandarlo in carcere, saluta la madre in lacrime e gli amici prima di lasciare la sua casa tra Urla e spintoni agli agenti della polizia. Le immagini mostrano una sua reazione, tanto che i poliziotti hanno dovuto pure mettergli le manette. Dopo la reazione fuori di casa (gridava: “Chi ha preso il mio cellulare?”), Corona è stato portato in ospedale e poi dovrà andare in carcere a scontare la pena, come hanno deciso i giudici della Sorveglianza che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) In questo video pubblicato su Instagram, l’ennesimo di oggi, si vedeche,di essere portato al Niguarda per ferite lievi alla braccia e dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di rimandarlo in, saluta lain lacrime e gli amicidi lasciare la sua casa traagli agenti della. Le immagini mostrano una sua reazione, tanto che i poliziotti hanno dovuto pure mettergli le manette. Dopo la reazione fuori di casa (gridava: “Chi hail mio?”),è stato portato in ospedale e poi dovrà andare ina scontare la pena, come hanno deciso i giudici della Sorveglianza che gli ...

