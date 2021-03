Fabrizio Corona choc, revocati i domiciliari: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. 'Mi taglio la vita' (Di giovedì 11 marzo 2021) choc, revocati i domiciliari: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. ' Mi taglio la vita '. Pochi minuti fa, l'ex re dei paparazzi ha condiviso alcune immagini choc sul suo profilo Instagram. ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021): lui sie sidi. ' Mila'. Pochi minuti fa, l'ex re dei paparazzi ha condiviso alcune immaginisul suo profilo Instagram. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - xnrthernlights : ma fabrizio corona ha un po’ di ciclo mestruale di asia argento in faccia o sbaglio? - tempoweb : Si taglia le vene per protesta. Così Fabrizio Corona minaccia i giudici #fabriziocorona #iltempoquotidiano… - Marilenapas : RT @fanpage: Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - BITCHYFit : Fabrizio Corona torna in carcere e via Instagram minaccia i Magistrati. “Questo è solo l’inizio, sacrificherò la m… -