Escono con l'autocertificazione falsa, coppia assolta dal giudice: "Dpcm incostituzionale" (Di giovedì 11 marzo 2021) Una coppia è stata assolta dal giudice dall'accusa di falso ideologico. ROMA – Una coppia di Reggio Emilia è stata assolta dal giudice dall'accusa di falso ideologico. I due, infatti, sono finiti in tribunale per aver presentato una autocertificazione falsa durante il primo lockdown. Processo che poteva portare ad una condanna fino a due anni per falso ideologico in atto pubblico. Alla fine, però, il giudice ha deciso di non condannare i due. "Dpcm incostituzionale" La coppia è stata accolta con la formula piena "perché il fatto non sussiste". Inoltre, come riportato da Fanpage, il giudice ha giudicato incostituzionale il Dpcm dell'8 marzo ...

