Danimarca sospende AstraZeneca | Casi di coagulazione nei pazienti

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’Autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccinodopo la segnalazione di alcuni gravidi coaguli di sangue. È la stessa Autorità ad annunciarlo in un comunicato. Su questisono in corso delle indagini per stabilire eventuali connessioni con la somministrazione del vaccino, come sottolineato dal ministro della Salute Magnus Heunicke via Twitter. Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination medi bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk— Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021 “Siamo nel bel mezzo del più grande e importante programma di lancio di ...

