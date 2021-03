“Cosa rispondi alla gente che non credeva in Luna Rossa?”, “Gente come te?”. Spithill risponde col sorriso ai giornalisti (Di giovedì 11 marzo 2021) Luna Rossa è stata bistrattata dai media neozelandesi fino a ieri e non era ritenuta una degna avversaria per Team New Zealand. Si pensava che i Kiwi dominassero la America’s Cup, surclassando con grande facilità l’equipaggio italiano. Team Prada Pirelli, invece, ha dimostrato, nella prima giornata di regate, di essere sul pezzo e di avere le capacità per contrastare i Kiwi nella baia di Auckland: c’è lotta per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo, non sarà di certo una passeggiata per il Defender e l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Luna Rossa ha vinto la gara-2 e ha pareggiato i conti: il tabellone recita 1-1, c’è dunque un testa a testa per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. I media locali si sono dovuti ricredere dopo la prestazione confezionata ieri dai ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)è stata bistrattata dai media neozelandesi fino a ieri e non era ritenuta una degna avversaria per Team New Zealand. Si pensava che i Kiwi dominassero la America’s Cup, surclassando con grande facilità l’equipaggio italiano. Team Prada Pirelli, invece, ha dimostrato, nella prima giornata di regate, di essere sul pezzo e di avere le capacità per contrastare i Kiwi nella baia di Auckland: c’è lotta per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo, non sarà di certo una passeggiata per il Defender e l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio.ha vinto la gara-2 e ha pareggiato i conti: il tabellone recita 1-1, c’è dunque un testa a testa per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. I media locali si sono dovuti ricredere dopo la prestazione confezionata ieri dai ...

