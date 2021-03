Che Dio Ci Aiuti 7, ci sarà la settima stagione? (Di giovedì 11 marzo 2021) Con la conclusione della sesta stagione, i fan di Che Dio Ci Aiuti sono curiosi di sapere le vicende del Convento degli Angeli finiranno qui o se ci sarà una settima stagione della fiction che vede da dieci anni Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Come sempre, né la Lux Vide né la Rai si sono espresse per quanto riguarda un rinnovo della fiction. Dati alla mano, gli ascolti giustificherebbero una settima stagione: la media delle prime nove serate è stata di 5.603.611 telespettatori (23% di share), che conferma quanto Che Dio Ci Aiuti sia ancora una delle serie tv più viste di Raiuno. Resta da capire la disponibilità di Elena Sofia Ricci, che in passato ha dimostrato di essere molto legata al personaggio della suora che, intromettendosi nelle ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Con la conclusione della sesta, i fan di Che Dio Cisono curiosi di sapere le vicende del Convento degli Angeli finiranno qui o se ciunadella fiction che vede da dieci anni Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Come sempre, né la Lux Vide né la Rai si sono espresse per quanto riguarda un rinnovo della fiction. Dati alla mano, gli ascolti giustificherebbero una: la media delle prime nove serate è stata di 5.603.611 telespettatori (23% di share), che conferma quanto Che Dio Cisia ancora una delle serie tv più viste di Raiuno. Resta da capire la disponibilità di Elena Sofia Ricci, che in passato ha dimostrato di essere molto legata al personaggio della suora che, intromettendosi nelle ...

