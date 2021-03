Cassazione, ok al condono fiscale post mortem per Maradona (Di giovedì 11 marzo 2021) Vittoria post mortem in Cassazione per Diego Armando Maradona: la Suprema Corte, con un verdetto pubblicato oggi e discusso in udienza a porte chiuse lo scorso 20 ottobre, ha stabilito che il fuoriclasse argentino, morto il 25 novembre 2020 nei pressi di Buenos Aires, ha diritto al condono concesso al Napoli Calcio e convalidato dalla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Vittoriainper Diego Armando: la Suprema Corte, con un verdetto pubblicato oggi e discusso in udienza a porte chiuse lo scorso 20 ottobre, ha stabilito che il fuoriclasse argentino, morto il 25 novembre 2020 nei pressi di Buenos Aires, ha diritto alconcesso al Napoli Calcio e convalidato dalla L'articolo

Advertising

cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: La Corte di Cassazione ha stabilito che il fuoriclasse argentino, morto il 25 novembre 2020, ha diritto al condono conc… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: La Corte di Cassazione ha stabilito che il fuoriclasse argentino, morto il 25 novembre 2020, ha diritto al condono conc… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Cassazione, ok al condono fiscale post mortem per Maradona: Vittoria post mortem in Cassazione pe… - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - CalcioFinanza : La Corte di Cassazione ha stabilito che il fuoriclasse argentino, morto il 25 novembre 2020, ha diritto al condono… -