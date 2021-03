Bollette, Agenzia delle Entrate: IVA al 10% anche per le parti comuni dei condomini (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – anche per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali si applica l’IVA agevolata al 10%. Lo ha chiarito l’Unione Nazionale Consumatori riportando la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti in merito. Le parti condominiali – ha spiegato l’Agenzia delle Entrate – non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini“. Quindi le parti comuni sono “strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali“. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –per il funzionamentodicomposti da unità immobiliari esclusivamente residenziali si applica l’IVA agevolata al 10%. Lo ha chiarito l’Unione Nazionale Consumatori riportando la risposta dell’ad un amministratore dio che chiedeva chiarimenti in merito. Leali – ha spiegato l’– non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini“. Quindi lesono “strumentali all’utilizzazione o al godimentoindividuali“. ...

