Benevento | nessun decesso al “San Pio” | aumentano i pazienti ricoverati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si registranelle ultime 24 ore all’Ospedale “San Pio” di, per cause riconducibili al Covid-19. Allo stesso tempo non si registra nemmenoa dimissione dal nosocomio sannita. Aumenta invece, di 8 unità, il numero deiospedalizzati. Attualmente si trovano65, di cui 43 residenti nella Provincia die 22 residenti in altre Province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.