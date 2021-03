Astrazeneca | ' Nessuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi'

Advertising

Agenzia_Ansa : Il momento in cui a Cosenza sospendono la vaccinazione AstraZeneca ai docenti dopo lo stop dell'Aifa al lotto sospe… - fanpage : Lotto vaccino ritirato, il comunicato di #AstraZeneca - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Covid, AstraZeneca: nessuna prova su aumento rischi con nostro vaccino #AstraZeneca - antbar12 : RT @riktroiani: #Vaccino: #Astrazeneca: 'Nessuna prova su aumento rischi. Da analisi dei dati di sicurezza su oltre 10 miln di somministraz… - are_dead : #AstraZeneca nessuna correlazione Con le tragedie, è ovvio! Invece chi muore di qualunque motivo e ha il tampone p… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Nessuna

ANSA Nuova Europa

Per la Gran Bretagna invece il vaccinosicuro ed efficace ed anche per la Francia non c' motivo per sospenderlo poich su 5 milioni di europei, 30 persone hanno lamentato disturbi della ..."L'utilizzo di questo lotto di vaccini è stato subito sospeso " spiega il sub commissario sanitario dell'Azienda Usl [?] L'articolo A Parma sospeso il lottosospetto; Ausl: "...Sono state usate più di 8 milioni di di dosi nel Regno Unito e non c’è stata nessuna reazione avversa grave ... di un militare in Sicilia che era stato sottoposto al vaccino AstraZeneca contro il ...Militare siciliano muore dopo il vaccino, sospeso un lotto di AstraZeneca. Aveva 43 anni, originario di Catania, è morto di infarto dopo 24 ore In ogni caso, per precauzione è stato sospeso l'utilizzo ...