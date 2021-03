Albano telefona in diretta a Pomeriggio Cinque e ciò che dice fa rimanere Barbara D’Urso senza parole poi la D’Urso incredula dice …

(Di giovedì 11 marzo 2021)Carrisi, recentemente è andato ospite da Mara Venier a Domenica In e ha raccontato di sé molte cose, oltre a come sta vivendo questo periodo di pandemia., che è un uomo molto forte che non si lascia mai abbattere da nulla e che nella sua vita ha vissuto tantissime esperienze molto belle ma altre altrettanto devastanti, è stanco come tanti della situazione che ci sta coinvolgendo e dalla quale si spera presto di uscire grazie ai vaccini ma, nella stesso tempo, si è detto anche fiducioso e che si sottoporrà anche lui al vaccino appena arriverà il suo turno.fa un appello alle sue donne più importanti Romina Power e Loredana Lecciso Durante la puntata di Domenica In,, tra tutte le cose che ha detto, ci ha tenuto anche a fare un appello a Loredana Lecciso, sua attuale compagna e a Romina ...

Ultime Notizie dalla rete : Albano telefona

Blitz quotidiano

Vascoad Amadeus Stasera è Amadeus a rubare la gag a Fiorello e a giocare con le ...in atmosfere Ska/Punk in cui va a incastonarsi l'originale versione di "Felicita'" della coppiae ...Vascoad Amadeus Stasera è Amadeus a rubare la gag a Fiorello e a giocare con le ...in atmosfere Ska/Punk in cui va a incastonarsi l'originale versione di "Felicita'" della coppiae ...“Certo lui rivoleva le sue…ma è un gesto davvero generoso da parte del nostro amico Albano” ha chiarito la conduttrice di Pomeriggio Cinque. PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi, la figlia ...Apre oggi a Campoleone (Lanuvio) lo Sportello Lavoro che sarà ospitato all’interno dei locali dell’ex Scuola Galieti in Viale Carlo Marx 2.Il servizio e’ rivolto ai cittadini in cerca di lavoro e alle ...