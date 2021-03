Vaccini sempre più sicuri | pochi e non gravi gli effetti post-inoculazione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn Italia, fino al 26 febbraio, sono state valutate complessivamente 30.015 segnalazioni di eventi avversi aicontro il Covid-19 su un totale di 4.118.277 dosi somministrate, pari a 729 segnalazioni ogni 100.000 dosi. In quasi il 94% dei casi si è trattato di casi none i nuovi dati, quindi, “confermano i profili di sicurezza” già noti. E’ quanto emerge dal secondo Rapporto di farmacovigilanza suiCovid-19, pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Le segnalazioni riguardano soprattutto il vaccino Pfizer/BioNTech Comirnaty (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%) e il vaccino AstraZeneca (3%). L’età media in cui si sono verificate è di 46 anni “coerente con l’età ...

L'Italia deve andare più veloce e per farlo bisogna potenziare la dotazione di. Chiediamo ...lunedì 15 marzo partirà la prenotazione delle vaccinazioni anche per le persone che si ...L'Italia deve andare più veloce e per farlo bisogna potenziare la dotazione di. Chiediamo ...lunedì 15 marzo partirà la prenotazione delle vaccinazioni anche per le persone che si ...Dietro c’è sempre una domanda e il tentativo di dare delle risposte ... “La prima puntata non può che riguardare i vaccini: si intitola Fuori tempo e racconta perché abbiamo perso l’inizio (almeno) ...Prosegue l’impegno di Poste Italiane nella lotta al virus, al fianco delle istituzioni dall’inizio della pandemia. In queste ore, in collaborazione ...