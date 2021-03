Update Health Tools | Microsoft lancia un nuovo strumento con update KB4023057

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è stato distribuito agli utenti con l’aggiornamento. Si tratta di un aggiornamento obbligatorio per tutte le versioni del sistema operativo. A cosa serve? La novità ha come funzioni principali il ripristino delle impostazioni di rete originali, la pulizia del registro e la riparazione di frammenti danneggiati e voci disattivate, il liberare lo spazio inutilizzato sull’hard disk e, in ultimo, resettare completamente Windowsse non si riesce a completare l’installazione degli aggiornamenti rilasciati da. Un pò come successo con gli aggiornamenti meno ...

Lukazzu : @caterita2008 @paolinab @ernoirsfina_ @semplici8 @UserQuidam @klaatu29 @alepaolux @Voormas @NOprisonersEVER… - RobertoAscione : In occasione della Milano Digital Week, torna Frontiers Health con un Deep Dive in Italiano dedicato a 'Digital Med… - GruppoTrentasei : RT @R_soj: emergenza sanitaria, impariamo dall'esperienza, sguardo lungo e progettazione integrata. Qualcuno sta pensando a piani integrati… - R_soj : emergenza sanitaria, impariamo dall'esperienza, sguardo lungo e progettazione integrata. Qualcuno sta pensando a pi… - carlo_centemeri : #Vaccini #Covid. World Health Organization: “Le aziende rinuncino temporaneamente ai brevetti. Non ci perderanno nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Update Health

Punto Informatico

La componente MicrosoftTools sta comparendo sui PC con sistema operativo Windows 10 che hanno ricevuto l'...... with a current focus in theand renewable energy industries. In particular, the investment ... the Company does not undertake any obligation to publiclyor revise any forward - looking ...Presente su un numero crescente di Pc, è una “non novità” per ottimizzare la gestione del sistema operativo L’aggiornamento di Windows 10 reso disponibile a febbraio 2021 da Microsoft (codice KB402305 ...Un nuovo aggiornamento ha portato su Windows 10 gli Update Health Tools, strumenti molto utili per pulire il computer in vista dei grandi update.