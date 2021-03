Una gara fra startup innovative

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? Coppa di specialità vinta! ?? Marta Bassino si aggiudica la Coppa del Mondo di gigante con una gara di anticipo!… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Marta Bassino vince la Coppa di Gigante con una gara di anticipo e succede a Federica Brign… - Coninews : LA COPPA È DI MARTA! ?? Quarta nel gigante di Jasna, @BassinoMarta si prende con una gara di anticipo la sua prima… - CastigliMirella : Non è una gara, però. È il livello complessivo delle bacheche. Lo abbiamo osservato. Con il #GovernoDraghi speravam… - LDistratta : Femminismo non vuol dire essere d'accordo o difendere tutto quello che fanno le donne a prescindere. Una volta era… -

Ultime Notizie dalla rete : Una gara

LA NAZIONE

...per garantire il passaggio di turno a causa della pesante sconfitta per 2 a 1 rimediata nella...oltre 70 minuti a causa dell'espulsione del portoghese Taremi ma questo non è bastato ad avere...prestazione da big quella del figlio d'arte, che non ha nascosto il suo dispiacere al termine della: 'Volevo passare come tutta la squadra, siamo rammaricati e tristi. Meritavamo di passare ...Sette punti conquistati in 13 partite con Rolando Maran, 19 in altrettante gare con Davide Ballardini. Basterebbe questo dato per sottolineare la netta inversio ...Luca Colnaghi ha dimostrato la sua bravura in volata riuscendo ad avere ragione del tandem della formazione veneto Zalf Euromobil che aveva un ottimo sprinters come Gandin l’anno scorso vincitore in T ...