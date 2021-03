Tommaso Zorzi ha trovato l’amore dopo il Grande Fratello Vip? L’influencer riceve fiori da un ammiratore misterioso

(Di mercoledì 10 marzo 2021)deida unsegreto.ha finalmente? Nella Casa del “”, il vincitore dell’ultima edizione del reality showsi è sempre professato single, tanto da essersi preso una sbandata per Francesco Oppini. Eppure, lo status sentimentale delmilanese potrebbe presto cambiare. Da quando ha L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Ecco perché la D'Urso ha attinto a piene mani dalle storie legate al Grande Fratello Vip, anche se un'assenza importante si è notata: quella di. A Live - Non è la D'urso di domenica 7 ...La presentatrice ha mostrato le sue fragilità ma anche una grandissima forza, legandosi in particolare modo a, con il quale forma un duo iconico . Una volta fuori dalla Casa del ...Alfonso Signorini aveva accolto il suo appello, addirittura dichiarò più e più volte che sarebbe entrato un ragazzo omosessuale per intraprendere una conoscenza con Tommaso Zorzi. Si tratta del ...Tommaso Zorzi riceve dei fiori da un ammiratore segreto. L’influencer ha finalmente trovato l’amore? Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, il vincitore dell’ultima edizione del reality show Tommaso Zo ...