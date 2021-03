Streaming illegale, tre condannati a risarcire 7 mln in Francia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Colpo durissimo della legge francese allo Streaming illegale. Tre uomini sono stati infatti condannati, dal tribunale di Rennes, a pagare più di 7 milioni di euro di danni a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports per aver creato e alimentato siti illegali di Streaming di eventi sportivi; sanzioni minori per altri due imputati. A L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Colpo durissimo della legge francese allo. Tre uomini sono stati infatti, dal tribunale di Rennes, a pagare più di 7 milioni di euro di danni a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports per aver creato e alimentato siti illegali didi eventi sportivi; sanzioni minori per altri due imputati. A L'articolo

