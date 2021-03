STELLANTIS * " LA DISTRIBUZIONE DI AZIONI E LIQUIDITÀ FAURECIA DIVENTA INCONDIZIONATA *** DISTRIBUTION OF FAURECIA SHARES AND CASH HAS ... (Di mercoledì 10 marzo 2021) (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) ("STELLANTIS") announced today that the previously announced ... 2021, and holders of STELLANTIS common SHARES traded on the New York Stock Exchange will receive it ... Leggi su agenziagiornalisticaopinione (Di mercoledì 10 marzo 2021) (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) ("") announced today that the previously announced ... 2021, and holders ofcommontraded on the New York Stock Exchange will receive it ...

Advertising

ilfoglio_it : Lo smacco ad AstraZeneca d'intesa con l'Ue. Da aprile si parte con le vaccinazioni a tappeto: si useranno anche le… - DividendProfit : Stellantis: distribuzione di azioni e liquidità Faurecia diventa incondizionata - AgenziaOpinione : STELLANTIS * « LA DISTRIBUZIONE DI AZIONI E LIQUIDITÀ FAURECIA DIVENTA INCONDIZIONATA *** DISTRIBUTION OF FAURECIA… - infoiteconomia : Stellantis, ok assemblea a distribuzione azioni Faurecia - DividendProfit : Stellantis, ok dei soci a distribuzione condizionata di azioni e liquidità Faurecia -