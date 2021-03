Sì alla fiducia al decreto Coni: nessuna modifica al testo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul decreto per l'autonomia del Coni con 214 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astenuti. Troppe posizioni contrapposte per poter giungere ad alcune modifiche. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Governo ha ottenuto laal Senato sulper l'autonomia delcon 214 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astenuti. Troppe posizioni contrapposte per poter giungere ad alcune modifiche.

Advertising

RedazioneFM : Le parole di Pioli alla vigilia di #ManUtdMilan - Gazzetta_it : Sì alla fiducia al decreto #Coni: nessuna modifica al testo - erprofeta2 : @LucaBellinzona È pure peggio: in entrambi i casi non sai come abbiano tirato fuori le loro conclusioni, però alla… - matteof111 : RT @UrboG: Comunque ora abbiamo anche noi solo il campionato e (secondo me) non è ancora finita,... Anzi... Io sentimentalmente non sono le… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Lanf040264: #Draghi punta tutto sui #vaccini: 'Si intravede una via d'uscita', ma il Il primario del Sant’Orsola di #Bologna parla dei… -