Santuario dei cetacei | primo recupero di una nave affondata di M P Terrosi

(di Maria Pia Terrosi) Nell'estate del 2019 il peschereccio Bora Bora, dopo essersi incagliato, è affondato davanti all'isola di Montecristo, una zona a protezione speciale nel Parco nazionale dell'arcipelago Toscano. Cioè nel cuore del Santuario dei cetacei, uno degli ecosistemi marini più pregiati e vulnerabili del Mediterraneo. Un triangolo di 100 mila chilometri quadrati compreso tra Tolone (Francia), Capo Falcone (Sardegna) e Fosso Chiarone (Toscana) dove si registra la più alta concentrazione di cetacei dei mari italiani. A due anni di distanza, proprio in questi giorni il ministero della Transizione ecologica sta finalmente effettuando il recupero del relitto. Un'operazione pilota resa possibile dalla costituzione di una rete tra pubblico e privato. Un modello operativo replicabile in ...

