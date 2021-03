Rsa a rischio chiusura: la preoccupazione dei sindacati dei pensionati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime ore i rappresentanti delle case di riposo della provincia di Bergamo hanno lanciato congiuntamente un grido d’allarme in merito alla situazione economico-finanziaria non più sostenibile del sistema delle Rsa. I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil provinciali raccolgono e rilanciano quell’appello. “Il problema del finanziamento delle Rsa da parte di Regione Lombardia, per la parte che riguarda la spesa sanitaria, è un problema ormai ventennale. La normativa nazionale prevede infatti che tale quota debba rappresentare il 50% del costo totale, ma la Regione Lombardia è sempre rimasta abbondantemente al di sotto di questa soglia. Negli anni si sono ripetute sollecitazioni, manifestazioni e anche vere e proprie vertenze sindacali che, pur avendo ottenuto parziali risultati come gli accordi sul voucher per le prime classi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime ore i rappresentanti delle case di riposo della provincia di Bergamo hanno lanciato congiuntamente un grido d’allarme in merito alla situazione economico-finanziaria non più sostenibile del sistema delle Rsa. IdeiSpi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil provinciali raccolgono e rilanciano quell’appello. “Il problema del finanziamento delle Rsa da parte di Regione Lombardia, per la parte che riguarda la spesa sanitaria, è un problema ormai ventennale. La normativa nazionale prevede infatti che tale quota debba rappresentare il 50% del costo totale, ma la Regione Lombardia è sempre rimasta abbondantemente al di sotto di questa soglia. Negli anni si sono ripetute sollecitazioni, manifestazioni e anche vere e proprie vertenze sindacali che, pur avendo ottenuto parziali risultati come gli accordi sul voucher per le prime classi ...

