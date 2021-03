Realizzata una figurina speciale per il 100esimo gol di Insigne (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come riporta l’Ansa, tra le otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021” realizzate dalla Panini ce ne sarà anche una dedicata al capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Queste figurine sono destinate a completare il ‘Film del Campionato’, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione Mvp (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il ‘Film del Campionato’, la prima figurina celebra Lorenzo Insigne per i suoi 100 gol in azzurro, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come riporta l’Ansa, tra le otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021” realizzate dalla Panini ce ne sarà anche una dedicata al capitano del Napoli Lorenzo. Queste figurine sono destinate a completare il ‘Film del Campionato’, la sezionedell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione Mvp (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il ‘Film del Campionato’, la primacelebra Lorenzoper i suoi 100 gol in azzurro, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu ...

Advertising

fattoquotidiano : IL COSTO NASCOSTO DELLA CARNE - Una ricerca scientifica indipendente realizzata per @LAVonlus quantifica il danno e… - davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - losdel163 : RT @museodiemozioni: E’ arrivata la Meravigliosa Maglia del Napoli ?? stagione 1988-89 numero 10 di Diego. E’ una replica ufficiale Limited… - napolista : Realizzata una figurina speciale per il 100esimo gol di #Insigne La figurina della Panini, per la collezione il ‘F… - marcoperillo : RT @museodiemozioni: E’ arrivata la Meravigliosa Maglia del Napoli ?? stagione 1988-89 numero 10 di Diego. E’ una replica ufficiale Limited… -