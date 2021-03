Pensioni statali, il piano di Draghi e Brunetta che 'mortifica' i dipendenti pubblici (Di mercoledì 10 marzo 2021) Così si legge nella relazione pubblicata da 'Today'. Intanto stamani nella sala Verde di Palazzo Chigi il premier Mario Draghi e i sindacati firmeranno il 'Patto per l'innovazione del lavoro ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Così si legge nella relazione pubblicata da 'Today'. Intanto stamani nella sala Verde di Palazzo Chigi il premier Marioe i sindacati firmeranno il 'Patto per l'innovazione del lavoro ...

Advertising

Today_it : Lo scivolo per la pensione degli statali: il piano di Draghi e Brunetta - dayflyer : RT @alessand_mella: @IlariaBifarini Se il #lockdown si facesse con: quotidiani/giornali sospesi, rendite/pensioni/affitti congelati, statal… - VezzoliNarciso : @Manuela70979779 C'è troppa gente col culo al caldo, con l'accredito dello stipendio a casa senza fare um cazzo, p… - Mary05041996 : RT @alessand_mella: Se il #lockdown si facesse con: quotidiani/giornali sospesi, rendite/pensioni/affitti congelati, statali in aspettativa… - antoniofruscian : @Piero351516325 @Liberop79653844 @Forever_Purple Le pensioni degli statali non più a carico dell'INPS, liberando fo… -