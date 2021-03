Maria Teresa Ruta contro Lorella Cuccarini | trattata da Lorella come “una che le chiedeva un autografo” | ma poi si ricrede

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana e ora sembra essere arrivato il momento di sciogliere tutti i nodi, anche quelli di. Nella Casa infatti la donna aveva lasciato intenderefra lei e la colleganon scorresse buon sangue, indicandolauna persona che non avrebbe piacere a incontrare. La diretta interessata ha replicato via social, dicendosi fortemente stupita e ora anche latorna sulla questione. Chi non vorrebbe incontrare? “La!” Ospite a Live- Non è la d’Urso,ha avuto occasione di ...