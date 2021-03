Maradona, manifestazione a Buenos Aires per chiedere chiarezza sulla sua morte (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buenos Aires si prepara alla manifestazione “10M”, organizzata da migliaia di appassionati per chiedere chiarezza sulla morte di Diego Armando Maradona. Gli organizzatori hanno deciso di indire questa manifestazione il 10 marzo proprio in onore del Pibe de Oro, dato che l’acronimo “10M” sta proprio a significare l’iniziale del cognome e il numero che l’ha accompagnato nei punti più alti della sua carriera. Inoltre, anche le figlie e l’ex moglie parteciperanno all’iniziativa. sulla pagine web tramite cui è stata organizzata la manifestazione, si legge: “La condanna sarà sociale, giustizia per Diego. Diego non è morto, l’hanno ucciso. Castigo per i colpevoli”. Nel frattempo, infatti, le indagini per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021)si prepara alla“10M”, organizzata da migliaia di appassionati perdi Diego Armando. Gli organizzatori hanno deciso di indire questail 10 marzo proprio in onore del Pibe de Oro, dato che l’acronimo “10M” sta proprio a significare l’iniziale del cognome e il numero che l’ha accompagnato nei punti più alti della sua carriera. Inoltre, anche le figlie e l’ex moglie parteciperanno all’iniziativa.pagine web tramite cui è stata organizzata la, si legge: “La condanna sarà sociale, giustizia per Diego. Diego non è morto, l’hanno ucciso. Castigo per i colpevoli”. Nel frattempo, infatti, le indagini per ...

