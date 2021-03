Il lockdown riduce davvero l’inquinamento? Ecco la verità (parziale) su un tema complesso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il lockdown ha ridotto l’inquinamento? È una semplice domanda che fatica a trovare risposta. O meglio, interrogando Google, di risposte se ne trovano tantissime, molto diverse, forse antitetiche, alcune giuste, altre sbagliate e talvolta tendenziose. Non è facile dire chi abbia ragione. Soprattutto perché la domanda non ha senso. Più che altro è il concetto di inquinamento a non avere senso. Intendiamoci, la parola inquinamento è molto utile, generalmente intuitiva e aiuta a capirsi; in questo caso, però, confonde solo. Per capire l’impatto delle misure restrittive contro la Covid19 è molto più utile parlare di inquinanti. Vi prometto che l’aggiunta di questa complessità, renderà la questione più chiara. Per semplicità, prenderò in considerazione solamente tre delle principali classi di inquinanti atmosferici: gli ossidi di azoto (NOx), le polveri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha ridotto? È una semplice domanda che fatica a trovare risposta. O meglio, interrogando Google, di risposte se ne trovano tantissime, molto diverse, forse antitetiche, alcune giuste, altre sbagliate e talvolta tendenziose. Non è facile dire chi abbia ragione. Soprattutto perché la domanda non ha senso. Più che altro è il concetto di inquinamento a non avere senso. Intendiamoci, la parola inquinamento è molto utile, generalmente intuitiva e aiuta a capirsi; in questo caso, però, confonde solo. Per capire l’impatto delle misure restrittive contro la Covid19 è molto più utile parlare di inquinanti. Vi prometto che l’aggiunta di questa complessità, renderà la questione più chiara. Per semplicità, prenderò in considerazione solamente tre delle principali classi di inquinanti atmosferici: gli ossidi di azoto (NOx), le polveri ...

