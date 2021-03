“Ha querelato anche Tommaso Zorzi” | la notizia è appena arrivata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Non sono mancate querele in questo Grande Fratello Vip. Intanto quella di Massimiliano Morra già annunciata prima della fine del reality e poi confermata dalla stessa Rosalinda Cannavò. In breve, nella Casa l’attrice hafatto outing al suo ex. Euscita ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega, che per la cronaca ha una fidanzata, le avrebbe confidato di essere omosessuale. A quelle dichiarazioni Morra è sbottato in studio e poco dopo sul suo profilo Instagram ha confermato di aver contattato gli avvocati: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”. E l’ha querelata davvero, come confermato dalla stessa Rosalinda nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso.“Sì Massimiliano mi ha querelata – le parole della Cannavò – Sicuramente io all’interno della ...