Google aggiunge il supporto per Assistant ai campanelli smart (Di mercoledì 10 marzo 2021) I campanelli smart hanno ricevuto il supporto da parte di Google Assistant per diventare ancora più utili e integrati con gli altri device smart della casa L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ihanno ricevuto ilda parte diper diventare ancora più utili e integrati con gli altri devicedella casa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google aggiunge il supporto per Assistant ai campanelli smart - SicurezzaN : - infoitscienza : Google Foto aggiunge due nuove raccolte di ricordi - IacobellisT : RT @CMarziane: @criticascient in effetti per aver ritwittato un tuo articolo sul covid, sono stato bloccato per 12 ore e ho dovuto cancella… - TuttoAndroid : Google Foto aggiunge due nuove raccolte di ricordi -