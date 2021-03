GF Vip 5 | Stefania Orlando spiazza su Tommaso Zorzi e picchia duro su Maria Teresa Ruta

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo essersi classificata tra i finalisti del Gf vip 5,ha tratto un bilancio dal suo reality rivelando indiscrezioni sul suo percorso di convivenza intrapreso nella Casa con i coinquilini vip, e non solo. L’occasione è un’intervista post-reality, in cui la showgirl dichiara che non nutriva simpatia nei riguardi diancor prima di iniziare a convivere con lui nel reality, per poi lanciare un affondo all’ex coinquilina vip, con cui nel gioco non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Tutto questo e molto altro, ancora, vi snoccioliamo nel nostro articolo. Gf vip 5,si apre sul suo gioco nella Casa Si è classificata terza alla finale del Gf vip 5, andata in onda il 1° marzo ...