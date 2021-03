Draghi e Brunetta firmano Patto con sindacati: primo passo ma molto da fare (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un primo passo importante e significativo quello compiuto oggi tra il governo e i sindacati con il ‘Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’. A firmarlo sono stati il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro per la Pa Renato Brunetta e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a Palazzo Chigi. E’ stata la “prima occasione formale di incontro dopo la formazione del governo e vi ringrazio molto” ha sottolineato il Premier ai leader delle Confederazioni sindacali, “nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto io tenga a questo confronto e questo dialogo”. Il Premier non ha mancato di ringraziare anche il ministro per la Pa Renato Brunetta, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unimportante e significativo quello compiuto oggi tra il governo e icon il ‘per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’. A firmarlo sono stati il Presidente del Consiglio Mario, il ministro per la Pa Renatoe i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a Palazzo Chigi. E’ stata la “prima occasione formale di incontro dopo la formazione del governo e vi ringrazio” ha sottolineato il Premier ai leader delle Confederazioni sindacali, “nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto io tenga a questo confronto e questo dialogo”. Il Premier non ha mancato di ringraziare anche il ministro per la Pa Renato, ...

