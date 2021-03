Covid: record morti in Brasile, 1.972 in 24 ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Brasile ha registrato 1.972 morti di Covid - 19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di vittime in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha registrato 1.972di- 19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di vittime in ...

Covid: record morti in Brasile, 1.972 in 24 ore Il Brasile ha registrato 1.972 morti di Covid - 19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia.

