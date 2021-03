Covid, paritarie Campania: “Scuole chiuse ma ludoteche aperte, disparità di trattamento” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Siamo davanti a una disparità di provvedimenti che si fa davvero fatica a comprendere. Nell’ottica della tutela della salute, non si capisce come sia possibile che, in seguito all’entrata in vigore del dpcm del 2 marzo 2021, in zona rossa siano state chiuse tutte le Scuole mentre è stata autorizzata l’apertura delle ludoteche”. La denuncia arriva dalle associazioni di categoria Sic (Servizi Infanzia Campania), Confapi Scuole paritarie Campania, con l’appoggio dell’associazione Scuole aperte Campania. Le associazioni, presiedute da Katia Mascolo (SIC), Valentina Ercolino (Confapi-Scuole paritarie Campania) e Palmira ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Siamo davanti a unadi provvedimenti che si fa davvero fatica a comprendere. Nell’ottica della tutela della salute, non si capisce come sia possibile che, in seguito all’entrata in vigore del dpcm del 2 marzo 2021, in zona rossa siano statetutte lementre è stata autorizzata l’apertura delle”. La denuncia arriva dalle associazioni di categoria Sic (Servizi Infanzia), Confapi, con l’appoggio dell’associazione. Le associazioni, presiedute da Katia Mascolo (SIC), Valentina Ercolino (Confapi-) e Palmira ...

