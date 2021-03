Champions League a 36 squadre, in scena la riunione dell’ECA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Passo decisivo per la Champions League a 36 squadre. La riforma della massima competizione continentale europea fortemente sponsorizzata da diversi club potenti, infatti, viaggia verso la sua ufficializzazione. Nella giornata odierna, infatti, l’ECA (European Club Association) si riunirà per discutere diversi punti che, se sistemati a dovere, dovrebbero essere i caposaldi della prossima conformazione del torneo che mette in palio la “coppa dalle grandi orecchie“. Una riforma che muterebbe sensibilmente l’attuale competizione regalando agli spettatori uno spettacolo davvero diverso. Anche le qualificazioni, in questo nuovo ordinamento, dovrebbero subire sostanziali modifiche. Champions League a 36 squadre: le modifiche della riforma È La Gazzetta dello Sport a svelare il piano di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Passo decisivo per laa 36. La riforma della massima competizione continentale europea fortemente sponsorizzata da diversi club potenti, infatti, viaggia verso la sua ufficializzazione. Nella giornata odierna, infatti, l’ECA (European Club Association) si riunirà per discutere diversi punti che, se sistemati a dovere, dovrebbero essere i caposaldi della prossima conformazione del torneo che mette in palio la “coppa dalle grandi orecchie“. Una riforma che muterebbe sensibilmente l’attuale competizione regalando agli spettatori uno spettacolo davvero diverso. Anche le qualificazioni, in questo nuovo ordinamento, dovrebbero subire sostanziali modifiche.a 36: le modifiche della riforma È La Gazzetta dello Sport a svelare il piano di ...

