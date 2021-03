Casa Internazionale Donne: Raggi, sfratto nascosto in Memoria di Giunta? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Una palese contraddizione: mentre le assessore prendono finalmente atto che, grazie alla recente legge finanziaria, i luoghi autogestiti delle Donne debbono avere in concessione gratuita locali del patrimonio pubblico, per la Casa Internazionale di via della Lungara, viene ribadito un annuncio di sfratto.” “Non vorremmo pensare all’ipotesi che dopo anni di discussioni e mesi di silenzio questa Memoria di Giunta sia una provocazione invece che un atto a favore delle Donne. Il comodato d’uso deve servire per aprire nuovi spazi, non per chiudere quelli che ci sono e funzionano”. Cosi’ in una nuova stampa la Casa Internazionale delle Donne di Roma. “Cosa fara’ il Comune di Roma nelle more del bando? Chiudera’ i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Una palese contraddizione: mentre le assessore prendono finalmente atto che, grazie alla recente legge finanziaria, i luoghi autogestiti delledebbono avere in concessione gratuita locali del patrimonio pubblico, per ladi via della Lungara, viene ribadito un annuncio di.” “Non vorremmo pensare all’ipotesi che dopo anni di discussioni e mesi di silenzio questadisia una provocazione invece che un atto a favore delle. Il comodato d’uso deve servire per aprire nuovi spazi, non per chiudere quelli che ci sono e funzionano”. Cosi’ in una nuova stampa ladelledi Roma. “Cosa fara’ il Comune di Roma nelle more del bando? Chiudera’ i ...

