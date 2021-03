Bonaccini presenta il “suo” Pd (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un partito (per ora) senza un capo, ma con tanti nomi in ballo. Tra i candidati alla segreteria del Pd si sta facendo largo la figura di Stefano Bonaccini. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è, insieme a Enrico Letta, la personalità che sta condizionando i discorsi politici all’interno del Partito Democratico che, dopo le dimissioni improvvise di Nicola Zingaretti, è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento da qui ripartire. Martedì sera, in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca, ha presentato quel che dovrebbe-potrebbe essere il sui Pd. Stefano “In un progetto di un nuovo Pd e centrosinistra futuro non vedo perché non si possa fare una forza rifondata con anche gli Speranza e o gli Schlein, questo lo vedremo – ha detto Stefano Bonaccini -. Non so cosa vorranno fare Renzi o Boschi toccherà magari a loro dirlo, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un partito (per ora) senza un capo, ma con tanti nomi in ballo. Tra i candidati alla segreteria del Pd si sta facendo largo la figura di Stefano. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è, insieme a Enrico Letta, la personalità che sta condizionando i discorsi politici all’interno del Partito Democratico che, dopo le dimissioni improvvise di Nicola Zingaretti, è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento da qui ripartire. Martedì sera, in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca, hato quel che dovrebbe-potrebbe essere il sui Pd. Stefano “In un progetto di un nuovo Pd e centrosinistra futuro non vedo perché non si possa fare una forza rifondata con anche gli Speranza e o gli Schlein, questo lo vedremo – ha detto Stefano-. Non so cosa vorranno fare Renzi o Boschi toccherà magari a loro dirlo, ...

Advertising

du00 : @soniabetz1 non ci vuole cacciari per capire che o il m5s si presenta in liste con il PD o si puo' solo presentare… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini presenta Giornata internazionale della Donna, le iniziative in programma ... è introdotto dall'assessore Sgorbati e presenta una panoramica delle realtà al femminile attive ... Bonaccini: "Con questi numeri abbiamo il dovere di agire subito" Schiacciato tra due muletti in una ...

Fiorenzuola Bees, tempo di derby: trasferta a Piacenza contro la Bakery Con ben 5 giocatori in doppia cifra di media in stagione, la Bakery si presenta all'appuntamento ... Bonaccini: "Con questi numeri abbiamo il dovere di agire subito" Schiacciato tra due muletti in una ...

Stefano Bonaccini presenta il suo Pd a Cartabianca next Bonaccini presenta il “suo” Pd Il nome del Presidente dell'Emilia-Romagna è tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. A CartaBianca ha parlato della sua visione politica ...

Sindacati contro Regione: se chiude aiuti le famiglie il caso Il rischio zona rossa è ben presente ai genitori dei bambini ferraresi più piccoli, per la confusione che c’è sulla possibilità di garantire la scuola in presenza in asili ed elementari per le ...

... è introdotto dall'assessore Sgorbati euna panoramica delle realtà al femminile attive ...: "Con questi numeri abbiamo il dovere di agire subito" Schiacciato tra due muletti in una ...Con ben 5 giocatori in doppia cifra di media in stagione, la Bakery siall'appuntamento ...: "Con questi numeri abbiamo il dovere di agire subito" Schiacciato tra due muletti in una ...Il nome del Presidente dell'Emilia-Romagna è tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. A CartaBianca ha parlato della sua visione politica ...il caso Il rischio zona rossa è ben presente ai genitori dei bambini ferraresi più piccoli, per la confusione che c’è sulla possibilità di garantire la scuola in presenza in asili ed elementari per le ...