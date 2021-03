Attenzione al pane integrale: “Non mangiarlo, ecco cosa succede” (Di giovedì 11 marzo 2021) Riprendiamo con questo articolo una rubrica che spesso aveva fatto molto parlare e ricominciamo in questo modo a parlare di salute e benessere. Il primo argomento che prendiamo in esame è il mangiare pane integrale. Spesso infatti le persone preferiscono mangiare questa tipologia di pane piuttosto che quello bianco. Andiamo a scoprire dunque i motivi per i quali non bisognerebbe mangiare pane integrale. Quali sono i motivi per cui non si deve mangiare questa tipologia di pane? Innanzi tutto c’è da dire che i cibi integrali sono molto meno conservabili e soprattutto risultano molto meno appetibili di quelli raffinati. Infatti un consumo eccessivo di fibra apporta al nostro organismo un grosso eccesso di fitati, ovvero delle sostanze che ostacolano l’assorbimenti di diversi minerali: tra ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 11 marzo 2021) Riprendiamo con questo articolo una rubrica che spesso aveva fatto molto parlare e ricominciamo in questo modo a parlare di salute e benessere. Il primo argomento che prendiamo in esame è il mangiare. Spesso infatti le persone preferiscono mangiare questa tipologia dipiuttosto che quello bianco. Andiamo a scoprire dunque i motivi per i quali non bisognerebbe mangiare. Quali sono i motivi per cui non si deve mangiare questa tipologia di? Innanzi tutto c’è da dire che i cibi integrali sono molto meno conservabili e soprattutto risultano molto meno appetibili di quelli raffinati. Infatti un consumo eccessivo di fibra apporta al nostro organismo un grosso eccesso di fitati, ovvero delle sostanze che ostacolano l’assorbimenti di diversi minerali: tra ...

