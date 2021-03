Atb rimborsa gli abbonamenti da lockdown | come fare

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ATB (municipalizzata del trasporto pubblico di Bergamo) comunica che, da mercoledì 10 marzo i clienti che hanno ottenuto il voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il periodo di(marzo e aprile 2020) possono convertirlo, per l’intero valore, in credito a scalare da spendere per l’acquisto di biglietti con l’ app ATB Mobile. Il voucher può essere utilizzato entro un anno dall’emissione: una volta convertito in credito a scalare non può più essere utilizzato per rinnovare gli, ma unicamente per acquistare i biglietti. Se la conversione non viene effettuata, il voucher resta valido fino alla scadenza per acquistare o rinnovare un abbonamento. “Finalmente – commenta Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo – tale soluzione, da noi più volte sollecitata, permetterà di poter recuperare il periodo di ...