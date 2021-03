Approvata la proposta di istituire un giorno commemorative per i morti del Coronavirus (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ogni 18 marzo verranno commemorati gli italiani venuti a mancare a causa della pandemia di Coronavirus. Giornata nazionale per le vittime del Covid: sarà il 18 marzo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ogni 18 marzo verranno commemorati gli italiani venuti a mancare a causa della pandemia di. Giornata nazionale per le vittime del Covid: sarà il 18 marzo su Notizie.it.

