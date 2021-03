Acea | lo sportello ora è in videochiamata

Advertising

BandyerSrl : -

Ultime Notizie dalla rete : Acea sportello

Leggo.it

Semplice e comodo, a portata di smartphone, lodiAto 2 diventa digitale e per gli utenti sarà più semplice avere informazioni e svolgere tutte le pratiche da casa. Basta prenotarsi al sito www.gruppo..it, cliccare su contatti e ...Per accedere al servizio, dalla home page diAto 5 (www.aceaato5.it) basta cliccare sulla sezione "Digitale", subito in evidenza e quindi su "Prenota un appuntamento". Inoltre, tramite ...Semplice e comodo, a portata di smartphone, lo sportello di Acea Ato 2 diventa digitale e per gli utenti sarà più semplice avere informazioni e svolgere tutte le pratiche da casa. Basta prenotarsi al ...Acea Ato 5, a seguito dell’istituzione della “Zona rossa” in tutta la provincia di Frosinone comunica la chiusura degli sportelli commerciali sul territorio, ma tutti i servizi sono usufruibili tramit ...