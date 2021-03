Una rete per ricostruire la sinistra: Elly Schlein lancia "un'operazione pirata" (Di martedì 9 marzo 2021) Un’“operazione pirata”. Non un altro partito, ma “una rete” per ricostruire il centrosinistra su nuove basi. La proposta viene da Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia-Romagna che venne portata per la prima volta alla ribalta dall’esperienza di occupypd, riportata alla memoria dal blitz delle sardine al nazareno di qualche giorno fa. La proposta di Schlein per uscire dall’impasse della sinistra è raggruppare attorno alle nuove sfide (transizione ecologica e lotta alle diseguaglianze) le energie migliori del centrosinistra. “Partiamo di qui”, dice stasera durante una diretta Facebook. “Ci servono proposte coraggiose e persone credibili per ricostruire l’intero campo su basi diverse. Un campo che sia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Un’“”. Non un altro partito, ma “una” peril centrosu nuove basi. La proposta viene da, vicepresidente dell’Emilia-Romagna che venne portata per la prima volta alla ribalta dall’esperienza di occupypd, riportata alla memoria dal blitz delle sardine al nazareno di qualche giorno fa. La proposta diper uscire dall’impasse dellaè raggruppare attorno alle nuove sfide (transizione ecologica e lotta alle diseguaglianze) le energie migliori del centro. “Partiamo di qui”, dice stasera durante una diretta Facebook. “Ci servono proposte coraggiose e persone credibili perl’intero campo su basi diverse. Un campo che sia ...

