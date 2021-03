Twitch criticata per un' opzione nel rimborso | ' dà agli spettatori un modo per trollare gli streamer'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 9 marzo 2021) La piattaforma di streamingè ancora una volta sotto i riflettori, anche questa volta non per buone ragioni: la piattaforma infatti sta ricevendo una discreta quantità di critiche per una decisione presa recentemente. Glidi(e lo stesso) generalmente guadagnano denaro dche acquistano abbonamenti a canali specifici. Le iscrizioni fanno inche non vedano annunci su quel canale specifico, oltre a consentire loro di commentare nelle chat riservateabbonati. La maggior parte deglidilo ha impostato inche quando qualcuno si abbona, appare un popup nello stream con il loro nome, una grafica carina e un piccolo jingle musicale. Lo ...