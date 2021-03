Tommaso Zorzi Giudice di Amici? Ecco le Indiscrezioni!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 9 marzo 2021)è il ragazzo del momento. Tutto grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip che gli ha dato fama e visibilità. Pare infatti che persino Maria De Filippi lo voglia al suo fianco e che il giovane milanese, potrebbe prendere posto dietro la cattedra dei giudici di. Scopriamo insieme i dettagli!è uno dei personaggi più chiacchierati del momento per via del Grande Fratello Vip. Il milanese infatti, ha vinto l’edizione più lunga del reality e, ora più che mai, sta cercando di spianarsi la strada per il futuro. Un futuro televisivo ovviamente. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, il ragazzo ha mostrato al pubblico simpatia, schiettezza e genuinità ma, soprattutto, doti televisive che non hanno lasciato indifferenti gli esponenti del piccolo schermo. Pare ...