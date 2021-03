Sampdoria | tra prestiti e riscatti | la situazione in casa blucerchiata

Leggi su calcionews24

e rinnovi in ballo per gli attaccanti blucerchiati: Quagliarella aspetta una telefonata, Keita deve darsi una mossa A salvezza raggiunta lainizierà a pensare a quale sarà il futuro di Fabio Quagliarella e Keita Balde. I due attaccanti vivono un destino simile, entrambi sono in attesa di conoscere se vestiranno ancora la maglianella prossima stagione. Più lineare il futuro di Manolo Gabbiadini, che sta per firmare il prolungamento, Ernesto Torregrossa e Antonino La Gumina, gia riscattati ma il secondo destinato a partire. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24