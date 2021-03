Sainz e l’ombra di suo padre | “Batterlo è impossibile”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Nonostante sia diventato un pilota Ferrari, Carlosnon riesce a superare il complesso di inferiorità nei confronti di suo. Il pilota, intervistato da Motorsport-Total.com, ha parlato del difficile confronto conSr.: lo spagnolo sarà degno del confronto con suo? CarlosSr, è stato due volte campione del mondo di rally. Inoltre, ha vinto per ben tre volte la Dakar, diventando uno dei piloti più vincenti di sempre. Suo figlio, ora pilota della Ferrari, ha spiegato cosa rappresenta suoper la Spagna. Sebastian Vettel ha fame di vittorie: “Posso vincere il quinto titolo” Queste le parole diJr: “Non sono una leggende come mio, non ancora. Penso che non riuscirò mai ad uscire ...