Più nel dettaglio i Samsung Galaxy A52 e A72: specifiche tecniche complete (Di martedì 9 marzo 2021) Presto conosceremo i Samsung Galaxy A52 e A72, i due dispositivi di fascia media che potrebbero anche sorprenderci con l’adozione della SPen (come già avvenuto con il top di gamma Samsung Galaxy S21 Ultra 5G). Ormai le indiscrezioni a riguardo non si contano più, a dimostrazione del fatto che il loro lancio è ormai viino. Il Samsung Galaxy A52 dovrebbe disporre di uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz (4G) o 120Hz (5G), ed essere spinto dal processore Snapdragon 720G (4G) o Snapdragon 750G (5G), con 4/6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore sarà quadrupla, con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP, uno di profondità da 5MP ed uno macro da 5MP. La fotocamera frontale includerà un sensore da ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Presto conosceremo iA52 e A72, i due dispositivi di fascia media che potrebbero anche sorprenderci con l’adozione della SPen (come già avvenuto con il top di gammaS21 Ultra 5G). Ormai le indiscrezioni a riguardo non si contano più, a dimostrazione del fatto che il loro lancio è ormai viino. IlA52 dovrebbe disporre di uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz (4G) o 120Hz (5G), ed essere spinto dal processore Snapdragon 720G (4G) o Snapdragon 750G (5G), con 4/6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore sarà quadrupla, con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP, uno di profondità da 5MP ed uno macro da 5MP. La fotocamera frontale includerà un sensore da ...

Ultime Notizie dalla rete : Più nel INAIL - ISS, studio conferma che infermieri sono stati più colpiti dal contagio La categoria più a rischio infezione Covid durante il primo rigido lockdown - dallo scoppio della pandemia sino ... la Lombardia rappresenta il Nord - Ovest (63,7%), il Veneto confluisce nel Nord - Est (...

'Re - Generation', Enel e Uninettuno lanciano formazione digitale per dipendenti over 50 ...infatti attraverso gli innovativi Short Learning Program sviluppati da Uninettuno insieme a Eadtu " European Association of Distance Teaching Universities nel contesto del progetto ESLP con le più ...

