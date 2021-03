Patrizio Bertelli: chi è il patron di Luna Rossa (Di martedì 9 marzo 2021) Il nome di Patrizio Bertelli è decisamente legato a quello di Luna Rossa; l’imprenditore italiano è infatti il patron delle famose imbarcazioni a vela. Questa storia inizia poco più di 20 anni fa e ad oggi prosegue verso quel sogno cha ancora manca chiamato America’s Cup; scopriamo quindi chi è Patrizio Bertelli, imprenditore e velista cha ha trasformato la passione in un lavoro, portando con se milioni di italiani. Patrizio Bertelli: dalla passione a Luna Rossa L’imprenditore italiano Bertelli è indubbiamente legato all’imbarcazione italiana, ma non solo; il suo nome è infatti associato al Gruppo Prada, di cui è amministratore delegato, nonché marito della stilista Miuccia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Il nome diè decisamente legato a quello di; l’imprenditore italiano è infatti ildelle famose imbarcazioni a vela. Questa storia inizia poco più di 20 anni fa e ad oggi prosegue verso quel sogno cha ancora manca chiamato America’s Cup; scopriamo quindi chi è, imprenditore e velista cha ha trasformato la passione in un lavoro, portando con se milioni di italiani.: dalla passione aL’imprenditore italianoè indubbiamente legato all’imbarcazione italiana, ma non solo; il suo nome è infatti associato al Gruppo Prada, di cui è amministratore delegato, nonché marito della stilista Miuccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Patrizio Bertelli Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America's Cup Il team guidato dietro la scrivania da Patrizio Bertelli e in porto ad Auckland da Max Sirena è un assemblaggio del miglior Made in Italy, in termini di notorietà commerciale dei marchi, estetica ...

Luna Rossa sul mare di Auckland Patrizio Bertelli , aretino, 75 anni, velista negli anni Settanta, nono uomo più ricco d'Italia, amministratore delegato del Gruppo Prada , la più famosa holding italiana nel settore della moda, è ...

Patrizio Bertelli: chi è il patron di Luna Rossa Patrizio Bertelli porterà la sua Luna Rossa alla sesta Coppa America: ecco chi è Petrelli, imprenditore italiano e patron di Luna Rossa.

America's Cup, Luna Rossa: dalle origini all'ultima sfida con i neozelandesi Dopo 21 anni Luna Rossa torna in acqua per disputare la finale con l'Emirates Team New Zealand nella 36esima America's Cup.

