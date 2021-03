Mercati europei positivi | Milano inclusa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Un aiuto arriva dai future sugli indici a stelle e strisce che,, anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. L’entusiasmo degli operatori punta su un’accelerazione della campagna vaccinale e di riflesso della crescita economica, ma sullo sfondo restano i timori per i possibili effetti su tassi e inflazione, specialmente negli USA. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,19. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dell’1,44%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,14%. Lieve calo dello spread, che scende a +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a ...