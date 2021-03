McKennie: 'La Juve? Neanche ci credevo! E su Ronaldo...' (Di martedì 9 marzo 2021) TORINO - " All'inizio, non sembrava un'ipotesi molto realistica ". Recentemente riscattato dalla Juventus , Weston McKennie ricorda così il suo addio allo Schalke 04 con conseguente passaggio a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) TORINO - " All'inizio, non sembrava un'ipotesi molto realistica ". Recentemente riscattato dallantus , Westonricorda così il suo addio allo Schalke 04 con conseguente passaggio a ...

Advertising

romeoagresti : L’acquisto di #McKennie rappresenta per la #Juve solamente la base di partenza. Ovvero: un primo tassello chiamato… - romeoagresti : UFFICIALE: la #Juve ha esercitato dallo Schalke 04 il diritto d’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di… - juve_passion20 : A disposizione ?? Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, de Ligt, Chiellini, Dragusin, Frabotta, Fagioli, McKennie, Bernardesc… - sportli26181512 : #McKennie: 'La Juve? Neanche ci credevo! E su Ronaldo...': Così il centrocampista bianconero: 'Da piccolo non avevo… - AdriJuve64 : RT @SandroSca: McKennie sul NYT de Ligt sul Telegraph (CR7 ovunque) Con lo spessore dei suoi calciatori la Juve amplia visibilità e fanbase… -