Lotito chiama a rapporto la Lazio e Inzaghi: «Io onoro gli impegni, voi non date il 100%» (Di martedì 9 marzo 2021) Il Corriere dello Sport racconta un Lotito parecchio arrabbiato che ha chiamato a raccolta la Lazio e il suo allenatore e “gliele ha cantate”. Mezzora di colloquio con la squadra e un’ora circa con Inzaghi e il suo staff tecnico. “Alla squadra ha espresso la sua irritazione per l’atteggiamento visto e rivisto in campo, è un peso sulla coscienza dei big e dei meno big: «Io onoro gli impegni, voi non date il 100%. Ma credo in voi, so qual è il vostro valore e sono convinto che potete dare molto di più»”. Quanto al tecnico, Lotito “ha espresso insoddisfazione per i risultati e presumibilmente per le distorsioni post-mercato: gestione della rosa (secondo ruoli naturali) e rotazioni insufficienti, penalizzano i nuovi e non è una novità ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Il Corriere dello Sport racconta unparecchio arrabbiato che hato a raccolta lae il suo allenatore e “gliele ha cantate”. Mezzora di colloquio con la squadra e un’ora circa cone il suo staff tecnico. “Alla squadra ha espresso la sua irritazione per l’atteggiamento visto e rivisto in campo, è un peso sulla coscienza dei big e dei meno big: «Iogli, voi nonil. Ma credo in voi, so qual è il vostro valore e sono convinto che potete dare molto di più»”. Quanto al tecnico,“ha espresso insoddisfazione per i risultati e presumibilmente per le distorsioni post-mercato: gestione della rosa (secondo ruoli naturali) e rotazioni insufficienti, penalizzano i nuovi e non è una novità ...

